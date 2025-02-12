Рок-группа «Нау» воссоздает классические хиты легендарной советской группы «Наутилус Помпилиус», сохраняя при этом свой уникальный стиль и энергетику. «Нау» — это дань уважения и признательности фанатам и поклонникам легендарной группы.

На концерте 14 февраля в клубе Sova прозвучат такие хиты, как «Я хочу быть с тобой», «Прогулки по воде», «Гудбай, Америка».