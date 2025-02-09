Виола да гамба на концерте «Музыка и время» в «Ведогонь-театре» 15 февраля 18:00 Возраст 12+

Серия концертов, на которых ведущие московские музыканты играют на барочных инструментах (скрипка, альт, клавесин, лютня) продолжает виола да гамба — королева старинного семейства виол, уступившая место струнным смычковым инструментам.

В концерте представят музыку Ренессанса и раннего Барокко, которая в синтезе с литературными зарисовками расскажет историю лирического героя, переживающего события внешнего мира и внутренние трансформации. В программе: пьесы для виолы да гамба соло Тобиаса Хьюма и господина Демаши.

Играет Ангелина Николовска, лауреат международных конкурсов, выпускница факультета исторического и современного исполнительского искусства консерватории им. Чайковского.

После концерта можно познакомиться с инструментом поближе на творческой встрече, на которой можно будет узнать подробности об устройстве инструмента и приемах игры на нем (нужен отдельный билет).

15 февраля, суббота, 18:00.
Билеты на сайте театра.

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