Завод Попова — одно из ведущих частных фарфоровых предприятий России первой половины XIX века. По художественному уровню, качеству и белизне продукция этого завода стоит в одном ряду со знаменитым фарфором Гарднера, изделиями петербургского завода братьев Корниловых и Императорского фарфорового завода.

Выставка работает до 20 апреля.



Режим работы музея:

среда-суббота с 10:00 до 18:00

воскресенье с 10:00 до 16:00.



Справки по телефону: 8-495-994-04-81.

Адрес: Солнечногорск, улица Красная, дом 84.