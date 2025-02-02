Уникальная выставка посвящена советским калькуляторам, которые стали символом эпохи и важным шагом в развитии отечественной вычислительной техники.

Здесь вы узнаете о разработке и производстве калькуляторов в СССР, а также о влиянии этих устройств на повседневную жизнь граждан. В экспозиции представлены редкие экземпляры калькуляторов, начиная от механических моделей 1950-х годов и заканчивая электронными устройствами 1990-х, которые использовались в школах, университетах и на предприятиях. Некоторые из представленных устройств выпускались на заводе «Ангстрем» в Зеленограде.

Тематическую выставку «История электроники. Эпизод 3. Эволюция советских калькуляторов: от арифмометра до микрокомпьютера» МИЭТ организует совместно с Музеем советских калькуляторов.



Экспонаты для выставки предоставлены хранителем музея Советских калькуляторов Сергеем Булаевым. В рамках торжественного открытия коллекционер выступит с лекцией «История советских вычислительных устройств: от арифмометра, до микрокомпьютера».

Торжественное открытие состоится 8 февраля в 13:30 (встреча гостей на центральной проходной). Регистрация здесь.

А после можно пойти на экскурсию по архитектурному комплексу МИЭТа. Регистрация здесь.