Георгий Соломатин (1930-2020) — живописец и график, c 1968 по 1971 годы был главным художником Зеленограда, мастер пейзажа и натюрморта. На выставке представлены работы из мастерской художника, посвященные Зеленограду, Москве и Подмосковью, а также другим родным местам автора.
Евгений Корнильцев-Быстринский — живописец и график из Тюменской области, участник всероссийских и международных выставок и фестивалей. На выставке он представит свои произведения из двух разделов, обозначенных им как «Времена года» (реалистичные натюрморты, пейзажи, портреты, полиптихи) и «Пятое время года» (религиозные и фантазийные сюжеты).
Выставка работает в фойе второго этажа ДК «Зеленоград» до 20 февраля, с 10 до 21 часа.
Вход свободный.
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