«Гостеприимные экзопланеты в пределах достижимости» — тема лекции-дискуссии с выдающимся российским астрофизиком, доктором физико-математических наук, ведущим научным сотрудником Института ядерных исследований РАН Борисом Штерном.

История открытия первых планет у других звезд весьма драматична. Несколько исследователей приблизились к открытию вплотную, но упустили его. Первая открытая планета вызвала шок: «Этого не может быть!» Сейчас открыты тысячи экзопланет, но драма продолжается: мы почти не видим миров, подобных Земле: пригодных для жизни, подобной нашей. Сколько их должно быть на самом деле? Каковы шансы найти жизнь и можно ли ее распознать?

Борис Штерн также известен как журналист, главный редактор газеты «Троицкий вариант», автор книг «Ковчег 47 Либра», «Ледяная скорлупа» и «Феникс сапиенс».

Лекция пройдет в актовом зале ДК МИЭТ в рамках «Дня науки» 8 февраля в 14:00.

Количество мест ограничено. Для участия необходимо зарегистрироваться тут.