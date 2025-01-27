В программе:
- мини-матчи по футболу на снегу
- русские народные игры: «Золотые ворота», «Перепрыгивание через канат», «Гуси-лебеди»
- прохождения ледяного лабиринта
- зимние танцевальные разминки-повторялки
Организаторы из досугового центре «Талисман» приглашают всех желающий с детьми от 6 лет, вход свободный.
В пятницу, 31 января, начало в 16 часов.
Правда, всю неделю будет плюсовая температура — насколько «зимним» получится праздник, неизвестно.
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