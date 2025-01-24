Ныне в мире есть лишь один разумный вид, но так ли было всегда? Что такое разум вообще? В каких условиях он возникает? Кто еще вступил на путь интеллекта, кто дошел до изготовления орудий труда, додумался до искусства и обрядов? Лекция об альтернативных человечествах и многом другом.

Станислав Дробышевский — российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биофака МГУ, научный редактор портала «Антропогенез», педагог и популяризатор научного мировоззрения.

12 апреля, суббота, 17:00

ДК МИЭТ, площадь Шокина, дом 1

Билеты по 900 рублей

Справки по телефону: +7-499-736-20-74