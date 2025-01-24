Люди, как и любой вид живых существ, приспособлены к среде обитания. Только вот какова она — среда? Явно ведь австралопитеки жили не в городских многоэтажках, бегали не по асфальтированным автострадам и питались не в кафе и круглосуточных магазинах. К чему подготовила человечество эволюция? Какие есть варианты приспособленности? Каков ее размах, есть ли у нее границы?

Станислав Дробышевский — российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биофака МГУ, научный редактор портала «Антропогенез», педагог и популяризатор научного мировоззрения.

22 февраля, суббота, 17:00

ДК МИЭТ, площадь Шокина, дом 1

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