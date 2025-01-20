Постановка театра «Геликон-опера» — впечатляющая, зрелищная, захватывает с первых минут и смотрится на одном дыхании! Один из немногих спектаклей, способных по-настоящему удивить современного ребёнка и увлечь его в мир театра.

Музыка — яркая, образная, легко запоминается. Выйдя из зала, вы ещё долго будете напевать удивительные мелодии хора «Шинду-шандара», арий Золушки и Принца и головокружительных танцев из сцены на балу.

Вас ждут живая музыка, азартная игра солистов и артистов хора, а ещё масштабные декорации и современные голографические технологии делают сказочные превращения буквально волшебными

Итак, 21 января (вторник) в 19:00 в ТЦ «Иридиум» — билеты по 700 рублей.

Приходите всей семьёй (6+).

И торопитесь, пока не разобрали хорошие места