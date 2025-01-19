В неординарной постановке Венской оперы ледяная принцесса из китайской сказки Турандот не носит традиционных нарядов. Режиссер Клаус Гут фокусируется на внутреннем мире главных героев. Из классической оперы о жестокости, жертвенности и силе любви «Турандот» превратилась в актуальную историю комплексов, травм и отрицания. Героиня здесь — не надменная дочь императора, а раненая душа. Три загадки Турандот призваны защитить её, а не просто перехитрить навязчивых женихов.

Невероятная Асмик Григорян в паре с самым знаменитым тенором современности Йонасом Кауфманом сотворили из давно знакомого сюжета острую, современную, тонкую психологическую партию.

26 января (воскресенье), 15:00

На большом экране кинотеатра в «Зеленопарке»

Билеты на сайте проекта «Театр в кино» — здесь.