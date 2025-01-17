1-2 марта в театре пройдет фестиваль-лаборатория «Театр+Наука», идея которого в объединении двух важных для Зеленограда направлений — науки и творчества.
Приглашённые коллективы покажут три спектакля о науке:
- «Дети железной птицы» театра Сторителлинга (10+) — научно-героическая сказка о первом полёте человека в космос, в которой мальчик очарован железной птицей и готов отдать всё, чтобы её покорить. Спектакль про мечту и про то, что нет ничего невозможного.
1 марта в 12:00 и 15:00
- «Призраки Марса» театра Гоголя (16+) — спектакль, вдохновленный рассказами Рэя Брэдбери из цикла «Марсианские хроники», рассказывает о космонавтах, отправившихся на опасную красную планету. Что их ждет: другая цивилизация или нечто иное?
1 марта в 19:00
- «Приключения Тима в мире бактерий» театра «Снарк» (6+) — театральный научпоп для детей, где зрители попадают в лабораторию ученого-микробиолога на лекцию о микроорганизмах, которая неожиданно превращается в рассказ о его невероятном детском приключении.
2 марта в 12:00 и 15:00
Продажа на спектакли уже открыта на сайте театра.
Кроме спектаклей на фестивале покажут театральные экскизы, в основу которых легли реальные научные проекты сотрудников зеленоградского НИИМЭ в области протезирования (Александр Гончаров), ферроэлектрической энергонезависимой памяти (Павел Захаров) и хранения информации (Роман Арилин).
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