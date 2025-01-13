Большинство жителей привыкли видеть наш город с высоты своего роста или из окон зданий, где они живут и работают. И лишь немногие специально поднимаются на крыши, спускаются в подземелья, подробно знакомятся с окрестностями города и выясняют, каким был облик города несколько десятилетий назад.