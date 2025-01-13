Большинство жителей привыкли видеть наш город с высоты своего роста или из окон зданий, где они живут и работают. И лишь немногие специально поднимаются на крыши, спускаются в подземелья, подробно знакомятся с окрестностями города и выясняют, каким был облик города несколько десятилетий назад.
К числу таких заинтересованных энтузиастов относится и зеленоградец Андрей Пучинин. На его лекции вы сможете увидеть Зеленоград с непривычного ракурса, познакомиться с новыми интересными фактами, а также проверить свои знания, сопоставляя их с событиями из истории города.
- 18 января, суббота, 12:00
Место проведения: Выставочный зал Музея Зеленограда, улица Михайловка, корпус 1410
Участие: по бесплатным билетам, 12+
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