Сказочные персонажи города микроэлектроники приглашают ребят от 4 до 8 лет окунуться в атмосферу необычной новогодней истории, которая случилась в университете МИЭТ. Дедушка Мороз собирал письма детей в Зеленограде, погрузился в новые технологии и забыл, что без него новогоднее чудо к ребятам не придет. Вместе с дядюшкой Транзистором и мудрой Совой ребята совершат незабываемое путешествие по сказочным локациям в поисках Дедушки Мороза и, конечно, найдут главного зимнего волшебника рядом с необычной Новогодней ёлкой.
Даты представлений:
- С 16 декабря по 6 января. Расписание.
- Время представлений: 10:00, 12:00, 16:00, 18:00, продолжительность — 60 минут
- Рекомендуемый возраст: от 4 до 8 лет
Цена: Стандартный билет (ребёнок + взрослый + сувенир): 2300 р. Дополнительный взрослый билет — 700. Выбрать билет.
Место: Дом Культуры МИЭТ (второй этаж), Зеленоград, площадь Шокина 1, стр. 2. Пожалуйста, возьмите сменную обувь