Сказочные персонажи города микроэлектроники приглашают ребят от 4 до 8 лет окунуться в атмосферу необычной новогодней истории, которая случилась в университете МИЭТ. Дедушка Мороз собирал письма детей в Зеленограде, погрузился в новые технологии и забыл, что без него новогоднее чудо к ребятам не придет. Вместе с дядюшкой Транзистором и мудрой Совой ребята совершат незабываемое путешествие по сказочным локациям в поисках Дедушки Мороза и, конечно, найдут главного зимнего волшебника рядом с необычной Новогодней ёлкой.