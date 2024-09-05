Вас ждут уникальные локальные бренды, отличная музыка, вкусное меню, классное настроение и общение!
А ещё каждый гость маркета сможет стать участником классного розыгрыша. Что надо сделать:
- 8 сентября (воскресенье) приходите на маркет в ДК41
- приобретаете невероятные вещи от локальных брендов/участвуете в МК
- получаете заветный билетик (чем больше билетов — тем шансы выше). Все подарки очень крутые — факт!
- в 18:00 результаты розыгрыша
8 сентября 14:00-19:00
Вход свободный
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