Что приносить:
- вещи в хорошем состоянии без пятен и дырок. Одежда должна выглядеть как подарок! Пусть эти вещи не нужны вам, зато они придутся по душе другим
- забираете столько, сколько считаете нужным (пять, больше пяти, ни одной).
Как участвовать:
- приносите вещи (не больше пяти) до 23 марта в библиотеку, чтобы обработать их с использованием УФ-излучателя. Если нет возможности принести вещи заранее, изолируйте их на 72 часа в отдельном пакете
- зарегистрироваться по ссылке
Что будет, кроме обмена вещами:
- лекция об истории экологичной моды (12+)
- мастер-класс по созданию текстильной броши (12+)
- вкусный заварной чай и квиз
- книжные новинки
- бумажные мастерилки для детей (6+)
Место и время
- Библиотека в корпусе 232
- 23 марта (суббота) с 17:00 до 20:00
- 8-499-734-26-47
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