«Барбоскины цирк» — интерактивное игровое шоу ростовых кукол по мотивами знаменитого мультфильма. Помимо любимых героев — красотки Розы, храбреца Дружка и умницы Гены — на сцену выйдут и новые персонажи — коты Пушок и Дымок.

Барбоскины решили создать своё собственное цирковое шоу на дачном участке. С помощью зрителей им предстоит преодолеть трудности и разногласия, чтобы осознать силу настоящей дружбы.

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