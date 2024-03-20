Ухты-пухты, а Барбоскины в Зеленограде!
Только 23 марта в ДК «МИЭТ». Торопись занять лучшие места!
Только 23 марта в ДК «МИЭТ». Торопись занять лучшие места!
«Барбоскины цирк» — интерактивное игровое шоу ростовых кукол по мотивами знаменитого мультфильма. Помимо любимых героев — красотки Розы, храбреца Дружка и умницы Гены — на сцену выйдут и новые персонажи — коты Пушок и Дымок.
Барбоскины решили создать своё собственное цирковое шоу на дачном участке. С помощью зрителей им предстоит преодолеть трудности и разногласия, чтобы осознать силу настоящей дружбы.
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