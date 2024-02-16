Вход: FREE

Free bar girls каждую пятницу с 23:00 до 01:00

Всем влюблённым шампанское в подарок

Love is — это когда ты с девушкой идешь в DUHOFF…

Самый романтичный праздник года ворвется и в твою жизнь в эти выходные.

Успейте забронировать столик и насладиться романтичным вечером. Не забывайте отмечать «Духофф» в своих социальных сетях в честь вашей любви.

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Лучшая атмосфера в городе

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Инфо: 8-925-834-42-77

Адрес: ул. Юности, 3, стр. 1

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