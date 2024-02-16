- Вход: FREE
- Free bar girls каждую пятницу с 23:00 до 01:00
- Всем влюблённым шампанское в подарок
Love is — это когда ты с девушкой идешь в DUHOFF…
Самый романтичный праздник года ворвется и в твою жизнь в эти выходные.
Успейте забронировать столик и насладиться романтичным вечером. Не забывайте отмечать «Духофф» в своих социальных сетях в честь вашей любви.
- Акции на баре
- Лучшая атмосфера в городе
- P.S покажи репост и получи коктейль на баре
Инфо: 8-925-834-42-77
Адрес: ул. Юности, 3, стр. 1
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Ремонт Фирсановского моста обещают закончить осенью. Для этого наконец-то изготовили металлические балки Новости
Остановка в Зеленограде, поезда каждые 15 минут, время в пути два часа, билеты по пять тысяч. Как продвигается проект высокоскоростной магистрали Москва-Петербург Новости
Жилой комплекс «Зеленоградская Ривьера» во 2-м микрорайоне получил разрешение на строительство Новости
Регулярные встречи с главами управ и префектом нужны большинству зеленоградцев. Их отменили из-за ковида Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Прощание с бумагой» — 25 февраля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Пальтовые и теплые костюмные ткани со скидкой 20% — до 18 февраля в сети магазинов и ателье «Я Сама» Реклама
Добираться до новых зеленоградских заводов становится всё сложней — работники жалуются на неудобный общественный транспорт Новости
В большом дворе в 20-м микрорайоне всю плитку заменят на асфальт. А денег за это возьмут мало Новости
Нашелся желающий построить спортивный комплекс на поляне в 11-м микрорайоне. Участок ему отдали фактически бесплатно Новости
Может быть моему питомцу пора посетить стоматолога? День бесплатного осмотра в ветклинике «Раденис» Реклама
Ресторан «Грант» на территории МИЭТа закрывается после 25 лет работы. Помещение нужно университету для колледжа Новости
Зеленоградские новостройки начали понемногу дешеветь после рекордного подорожания в прошлом году Новости
Местный житель гоняет водителей, заезжающих на тротуар Центрального проспекта, пока власти бездействуют Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 10 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама