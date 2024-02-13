А 21 февраля, в среду, в пивнице «Синий гном» состоится концерт опытных комиков: Ефима Литвинцева, Гагика Агаджаняна и Сергея Догаева.
Вход 500 рублей, билеты по ссылке.
Более подробная информация на сайте comedybuddy.ru
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