Ближайшие стендап-мероприятия Зеленограда 13.02.2024 Реклама ИП Должкевич Е.А. ИНН:504411587700 erid:LatgBspWg

Среда, 13 февраля:

  • пивница «Синий гном»
  • сбор гостей в 20:00, начало в 20:30
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Четверг, 14 февраля:

  • бар «Руки вверх»
  • сбор гостей в 19:30, начало в 20:00
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Понедельник, 19 февраля:

  • ресторан «Заговор 13»
  • сбор гостей в 19:30, начало в 20:00
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Вторник, 20 февраля:

  • бар «68 пауза»
  • сбор гостей в 19:30, начало в 20:00
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А 21 февраля, в среду, в пивнице «Синий гном» состоится концерт опытных комиков: Ефима Литвинцева, Гагика Агаджаняна и Сергея Догаева.

Вход 500 рублей, билеты по ссылке.

Более подробная информация на сайте comedybuddy.ru
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