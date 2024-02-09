Только для родителей умных и смышлёных детей: ДК МИЭТ приглашает учеников 1-6 классов весело и интересно начать ближайшие зимние каникулы 2024 года. 17 февраля (суббота) пройдет «Научное шоу профессора Николя». Зрителей ждут умопомрачительные эксперименты и самые безумные опыты: взрывы, искры, снег — все интересно, а самое главное, безопасно.
Программа мероприятия
- 11:30 — 12:30 (в фойе) — для всех гостей с 11:30 в фойе будут работать научные мини-станции, мастер-классы и фотозона.
- 12:30 — 13:30 (зал ДК) — научное шоу профессора Николя.
Адрес: Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, стр. 2, ДК МИЭТ.
Билеты: https://www.dkmiet.ru/show_nikolya
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