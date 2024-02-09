Только для родителей умных и смышлёных детей: ДК МИЭТ приглашает учеников 1-6 классов весело и интересно начать ближайшие зимние каникулы 2024 года. 17 февраля (суббота) пройдет «Научное шоу профессора Николя». Зрителей ждут умопомрачительные эксперименты и самые безумные опыты: взрывы, искры, снег — все интересно, а самое главное, безопасно.