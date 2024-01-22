Кто не знает героев замечательных книг Николая Носова, которые запели и затанцевали в этом веселом спектакле для маленьких зрителей? Незнайка и Знайка, Синеглазка, Цветик и прочие обаятельные «коротышки» отправляются в путешествие на воздушном шаре, где они успевают пережить удивительные приключения и лучше узнать друг друга.

Стихи, загадки, смешные скороговорки и веселые песенки вместе с героями сказки с удовольствием повторяют и юные зрители.



Незнайка:

— лауреат премии правительства России Константин Ивин

— Артем Семиган.

Когда: 4 февраля, начало в 12:00 (продолжительность 2 часа 20 минут с антрактом)

Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, 1

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