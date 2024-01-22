Мюзикл «Путешествие Незнайки» детского музыкального театра им. Н.И. Сац будет показан 4 февраля на сцене КЦ «Зеленоград». Рекомендован для зрителей всех возрастов.
Кто не знает героев замечательных книг Николая Носова, которые запели и затанцевали в этом веселом спектакле для маленьких зрителей? Незнайка и Знайка, Синеглазка, Цветик и прочие обаятельные «коротышки» отправляются в путешествие на воздушном шаре, где они успевают пережить удивительные приключения и лучше узнать друг друга.
Стихи, загадки, смешные скороговорки и веселые песенки вместе с героями сказки с удовольствием повторяют и юные зрители.
Незнайка:
— лауреат премии правительства России Константин Ивин
— Артем Семиган.
Когда: 4 февраля, начало в 12:00 (продолжительность 2 часа 20 минут с антрактом)
Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, 1
Купить билеты: онлайн.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Две ямы с арматурой, которые внезапно появились возле детской площадки, управа не считает проблемой Новости
Вакансия упаковщика на складе (сборка подарочных наборов) — до 4000 в день, возможна подработка Реклама
Часть парка Победы и набережную вдоль пруда перестали чистить от снега из-за новой лыжни. Кто важней: лыжники ли пешеходы? Новости
На тротуаре Центрального проспекта возле «1000 мелочей» возникла (снова) стихийная парковка. Машины подъезжают прямо ко входу в здание Новости
Честно объяснить долгое ожидание автобусов и сбои в отображении их на карте в мэрии не смогли. Или не захотели Новости
В мэрии подтвердили, что строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами затянется до 2026 года Новости
На вокзале Крюково началась подготовка к строительству надземного перехода к ТЦ «Зеленоградский». Его могут сделать уже весной Новости
Скидки на все учебные программы для взрослых и детей до 30 января в Компьютерной Академии ТОП Реклама
Развивающие и полезные занятия для детей от 8 лет в детской онлайн-школе программирования и творчества «Обучариум» Реклама
Число преступлений в Зеленограде быстро снижается, но всё ещё остается почти самым высоким в Москве Новости
Детский клуб Буракова: уникальные методики развития и обучения. Открыт набор на экспресс-подготовку к школе Реклама
Разговоры врачей поликлиник с пациентами будут записывать и выборочно контролировать. Чиновники обещают, что медицинские проблемы останутся в тайне Новости
Джаз-фанк — самое популярное направление для девочек! Обсуждаем мифы и приглашаем на танцы в ДИКЛАБ Реклама
Четвертая попытка ремонта Фирсановского моста закончилась, не начавшись. Короткий мост не могут починить больше трёх лет Новости
Возле приюта для бездомных животных построят большой ветеринарный пункт. Для этого снесут пару автосервисов Новости
Несколько раз выстрелили в прохожего прямо на улице Зеленограда. Стрелявший говорит, что накануне его оскорбили Новости
Строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами заморожено. Работы могут затянуться еще на два года Новости