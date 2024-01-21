Объединение библиотек и культурных центров Зеленограда приглашают ребят и их родителей на бесплатную лекцию «Мифы о домашних животных». Лекция проходит в рамках проекта «Профессионалы — детям» и знакомит с профессией «ветеринар». Мероприятие рассчитано на детей от 6 лет.
Проводит лекцию ветеринарный врач и спортсмен кинологического спорта, директор ВЦ «Раденис» Екатерина Рачинская.
Все мы с детства знаем что собаки «все понимают, только сказать не могут» и привыкли считать нашим питомцев «меньшими братьями», этакими упрощенными моделями человека. Объединение библиотек и культурных центров Зеленограда предлагает поговорить со специалистом по поведению животных и узнать — как воспринимать животных, чтобы строить с ними хорошие отношения и получать радость от общения.
На лекции будут обсуждаться распространённые мифы о животных и реальные особенности их поведения. В конце встречи Екатерина Рачинская ответит на вопросы детей и взрослых.
Дата: 27 января, 11:00 — 12:00
Адрес: библиотека №252, корпус 1462
Регистрация: по ссылке
Стоимость: бесплатно
Рекомендуемый возраст: 6+
Справки по телефону:8-499-736-20-74