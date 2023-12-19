Новогоднее представление «Пешком с мешком и волшебством!» — театральная студия «МЮКЛА» приглашает 30 декабря в ДК МИЭТ 19.12.2023 Реклама ИП Сидоров С.А, ИНН 773579861076, erid:LatgBdkVH

Ёлка, которую любят столько людей! Театральная студия «МЮКЛА» приглашает на новогоднее театрально-танцевальное представление «Пешком с мешком и волшебством!». Добрососедская ёлка, в которую вложила душу самая большая и дружная арт-семья Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда!

Поддержите добрую энергию — приходите на представление! Ваши друзья уже идут.

Место проведения: ДК МИЭТ, Площадь Шокина, дом 1

Дата: 30 декабря, суббота
Сеансы: 12:00 и 17:00
Длительность сеанса: 1 час 20 минут, без антракта.

Рассадка в зале свободная, видно хорошо с любого места.
Первый ряд занят для маломобильных гостей.

Обратите внимание, что на представлении не дарят подарков. Дедушка Мороз обязательно принесёт их под ёлочку 31 декабря.

Билеты по ссылке: https://zelkultura.ru/mukla_ng_23
Стоимость: 500 рублей.

Убедительная просьба указывать в заявке полное имя (ФИО).
Пожалуйста, сохраните письмо об оплате для демонстрации его при посещении мероприятия.
Обращаем ваше внимание, что билеты на почту приходят в виде уведомления об оплате с номером заказа.

Менеджер обязательно свяжется с вами в течение трех рабочих дней по указанному номеру для подтверждения данных в формате смс-сообщения.

«Пешком с мешком и волшебством!»

Все лесные и сказочные жители собрались встречать Новый год, но неожиданно в лесу появились лесорубы.

Новогодний Олень, верный помощник Деда Мороза, отправляется в путешествие, которое обещает быть опасным, но интересным. Мы увидим, как отмечают Новый год там, где жарко и там, где совсем холодно, посмотрим, кто живет в холодильнике у Дедушки Ледяного, будем переживать за каждого сказочного героя и верить в чудесную встречу на волшебной новогодней полянке. Новый Год придет к лесным жителям только тогда, когда новогодние елочки заведут волшебные часы Деда Мороза, все закружатся в вихре волшебного снежного вальса, и только тогда наступит самый настоящий удивительный праздник!

Увлекательный, яркий и трогательный сюжет для детей и взрослых, оригинальные и красочные декорации, танцевальные и акробатические номера, световые спецэффекты — все сделано с душой для любимого зрителя.

Авторский проект руководителя театральной студии «МЮКЛА» Татьяны Захаровой, студийного звукорежиссера Ильи Емелина, видеорежиссера Олега Слуцкого. При поддержке технической команды «R.S.T SYSTEMS» и технической команды Анатолия Гурикова.

Возрастная эклектика артистов не оставит зрителя равнодушным. В представлении задействованы артисты разных возрастов.

При участии творческих коллективов Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда:

  • театральная студия «МЮКЛА», руководитель — Татьяна Владимировна Захарова
  • хореографический коллектив «АРТ», руководитель — Алена Андреевна Удалова
  • студия современного танца «Ритм», руководитель — Алена Андреевна Удалова
  • хореографическая студия «Чудеса», руководитель — Мария Алексеевна Дубровина
  • хореографический коллектив «Виктория», руководитель — Виктория Викторовна Лопатина
  • танцевальная студия «Rangers», руководитель — Семён Геннадиевич Касьянов.

Приглашенные артисты:

  • детский «Цирк сестер Фоминых», руководители — Ирина Васильевна Фомина и Инга Васильевна Фомина
  • танцевальный коллектив «Линия танца», художественный руководитель — Ирина Юрьевна Медведева
  • сводный хор «Нотный зонтик» школы №1528 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова, руководитель — Татьяна Игоревна Никулина.

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