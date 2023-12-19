Место проведения: ДК МИЭТ, Площадь Шокина, дом 1

Дата: 30 декабря, суббота

Сеансы: 12:00 и 17:00

Длительность сеанса: 1 час 20 минут, без антракта.

Рассадка в зале свободная, видно хорошо с любого места.

Первый ряд занят для маломобильных гостей.

Обратите внимание , что на представлении не дарят подарков. Дедушка Мороз обязательно принесёт их под ёлочку 31 декабря.

Билеты по ссылке: https://zelkultura.ru/mukla_ng_23

Стоимость: 500 рублей.

Убедительная просьба указывать в заявке полное имя (ФИО).

Пожалуйста, сохраните письмо об оплате для демонстрации его при посещении мероприятия.

Обращаем ваше внимание, что билеты на почту приходят в виде уведомления об оплате с номером заказа.

Менеджер обязательно свяжется с вами в течение трех рабочих дней по указанному номеру для подтверждения данных в формате смс-сообщения.