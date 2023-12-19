Ёлка, которую любят столько людей! Театральная студия «МЮКЛА» приглашает на новогоднее театрально-танцевальное представление «Пешком с мешком и волшебством!». Добрососедская ёлка, в которую вложила душу самая большая и дружная арт-семья Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда!
Поддержите добрую энергию — приходите на представление! Ваши друзья уже идут.
Место проведения: ДК МИЭТ, Площадь Шокина, дом 1
Дата: 30 декабря, суббота
Сеансы: 12:00 и 17:00
Длительность сеанса: 1 час 20 минут, без антракта.
Рассадка в зале свободная, видно хорошо с любого места.
Первый ряд занят для маломобильных гостей.
Обратите внимание, что на представлении не дарят подарков. Дедушка Мороз обязательно принесёт их под ёлочку 31 декабря.
Билеты по ссылке: https://zelkultura.ru/mukla_ng_23
Стоимость: 500 рублей.
Убедительная просьба указывать в заявке полное имя (ФИО).
Пожалуйста, сохраните письмо об оплате для демонстрации его при посещении мероприятия.
Обращаем ваше внимание, что билеты на почту приходят в виде уведомления об оплате с номером заказа.
Менеджер обязательно свяжется с вами в течение трех рабочих дней по указанному номеру для подтверждения данных в формате смс-сообщения.
Все лесные и сказочные жители собрались встречать Новый год, но неожиданно в лесу появились лесорубы.
Новогодний Олень, верный помощник Деда Мороза, отправляется в путешествие, которое обещает быть опасным, но интересным. Мы увидим, как отмечают Новый год там, где жарко и там, где совсем холодно, посмотрим, кто живет в холодильнике у Дедушки Ледяного, будем переживать за каждого сказочного героя и верить в чудесную встречу на волшебной новогодней полянке. Новый Год придет к лесным жителям только тогда, когда новогодние елочки заведут волшебные часы Деда Мороза, все закружатся в вихре волшебного снежного вальса, и только тогда наступит самый настоящий удивительный праздник!
Увлекательный, яркий и трогательный сюжет для детей и взрослых, оригинальные и красочные декорации, танцевальные и акробатические номера, световые спецэффекты — все сделано с душой для любимого зрителя.
Авторский проект руководителя театральной студии «МЮКЛА» Татьяны Захаровой, студийного звукорежиссера Ильи Емелина, видеорежиссера Олега Слуцкого. При поддержке технической команды «R.S.T SYSTEMS» и технической команды Анатолия Гурикова.
Возрастная эклектика артистов не оставит зрителя равнодушным. В представлении задействованы артисты разных возрастов.
При участии творческих коллективов Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда:
- театральная студия «МЮКЛА», руководитель — Татьяна Владимировна Захарова
- хореографический коллектив «АРТ», руководитель — Алена Андреевна Удалова
- студия современного танца «Ритм», руководитель — Алена Андреевна Удалова
- хореографическая студия «Чудеса», руководитель — Мария Алексеевна Дубровина
- хореографический коллектив «Виктория», руководитель — Виктория Викторовна Лопатина
- танцевальная студия «Rangers», руководитель — Семён Геннадиевич Касьянов.
Приглашенные артисты:
- детский «Цирк сестер Фоминых», руководители — Ирина Васильевна Фомина и Инга Васильевна Фомина
- танцевальный коллектив «Линия танца», художественный руководитель — Ирина Юрьевна Медведева
- сводный хор «Нотный зонтик» школы №1528 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова, руководитель — Татьяна Игоревна Никулина.