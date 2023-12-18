Ученики школы мюзикла Westend приготовили яркое шоу для жителей Зеленограда. В программе участвуют самые профессиональные артисты школы с лучшими номерами. Представление будет интересно и взрослым и детям. Яркие костюмы, красивые голоса, зажигательная хореография и запоминающаяся музыка. Все это вы сможете увидеть на сцене ДК МИЭТ 24 декабря в 17:00.
В этот раз зрителям будут представлены номера из мюзиклов: «Король лев», «Русалочка», «Школа рока», «Матильда», «Энни», «Mama MIA» и др. Вы услышите множество песен, мотив которых вам знаком! Приходите сами, приглашайте друзей. Ведь каждый пятый билет идет в подарок (при заказе пяти билетов одной ценовой категории разом).
До встречи на шоу!
Забронировать места: https://iframeab-pre2172.intickets.ru/seance/14314312
Записаться в Westend можно по следующим контактам:
Адрес места занятий: ул. Андреевка 31А, Зеленоград.
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