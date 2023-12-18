В этот раз зрителям будут представлены номера из мюзиклов: «Король лев», «Русалочка», «Школа рока», «Матильда», «Энни», «Mama MIA» и др. Вы услышите множество песен, мотив которых вам знаком! Приходите сами, приглашайте друзей. Ведь каждый пятый билет идет в подарок (при заказе пяти билетов одной ценовой категории разом).

До встречи на шоу!

Забронировать места: https://iframeab-pre2172.intickets.ru/seance/14314312

Записаться в Westend можно по следующим контактам:

Адрес места занятий: ул. Андреевка 31А, Зеленоград.