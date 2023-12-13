Трогательно, не громко, удивительно, по-настоящему…



Устроители приглашают гостей приходить именно семьями, ведь их главная задача — ещё больше сплотить родных людей, обратить внимание на то, как ценно проводить время вместе.

В этом году сценарий будет адаптирован под две возрастные категории:

для детей от 2 до 4 лет и родителей

для детей от 5 до 10 лет и родителей.

Приёмная Деда Мороза уже 5 лет организуется в библиотеках Зеленограда. За это время у любимого формата появились традиции.

Например, перед сюжетно-игровым действием дети знакомятся с устройством Приёмной, видят любимые вещицы главного волшебника страны. И только потом вместе с героями погружаются в сказку.

О чём история в этом году? Дети читают книги про чудесных существ, а Фьёки любят читать сказки про людей.

Вот в любимой книге Дедушки Мороза — книге детских воспоминаний, бумажный кораблик превращается в настоящий корабль, куда помещаются все маленькие путешественники и вместе с капитаном Чайкой настоящими удочками ловят рыбу-магнит. А потом окунаются в воспоминания про поездки маленьких человечков к бабушке, которая хранит старинные игрушки, показывает диафильмы и заваривает чай из сушёных фруктов и листочков, бережно спрятанных в гигантском шалаше из пледов. А ещё наши воспоминания хранят фотографии. Именно их гости Приёмной найдут в большом сундуке. Вот удивление! На этих фотографиях — они сами!



Волшебство световых решений, красивая фотозона с ёлкой, песни под гитару с шумовым оркестром, игры в гигантские снежки и, конечно, встреча с добрым волшебником Дедом Морозом однажды тоже станет воспоминанием!

В конце интерактивного спектакля можно рассказать Деду Морозу стихотворение или спеть песню, сфотографироваться на свой фотоаппарат или гаджет, Фьёки с удовольствием помогут в любой ситуации.

Важно, что в Приёмной Деда Мороза не дарят подарок! Главный волшебник страны сообщает, что подарки дети найдут под ёлочкой в новогоднюю ночь, поэтому не приносите их на сеанс.



Место проведения: корпус 1462, библиотека театра и кино №252

Даты: с 15 по 30 декабря, продолжительность — 1 час.

Количество детей на сеансе: до 18.



Билеты на возраст 2-4 года: купить.

Билеты на возраст 5-10 лет: купить.

Телефоны для справок: 8-995-655-25-59, 8-916-055-18-21.