Дата: 17 декабря в 12.00.

Купить билеты: на сайте.

Впервые в России! Театрально-концертная компания «Гранат» и ОАО «СТС» представляют уникальный интерактивный спектакль с любимыми героями «Три кота: С новым годом».

Новый Год уже совсем скоро! Этот праздник с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Вот и котята решили подготовиться к нему основательно.

Утро в семье началось необычно — мама и папа остались дома, ведь к празднованию Нового Года. Нужно успеть подготовить настоящий праздник! А для любого хорошего праздника нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к Новому Году!

На спектакле котята вместе с маленьким зрителями узнают, как сделать для родителей самый-самый лучший подарок, который понравится абсолютно всем, а еще разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться!

А вы хотите узнать, как порадовать своих близких? Тогда приходите на веселый интерактивный спектакль «Три кота: С новым Годом!».

На шоу вас ждет:

встреча с любыми героями — все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот, ну и, конечно же, Мама кошка и Папа кот! Такого еще не было

зажигательные танцы, веселые песни и море шуток

увлекательные интерактивные игры с детьми — действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале, ваш ребенок станет непосредственным участником спектакля

новогодняя ёлка и атмосфера настоящего праздника.

Не секрет, что по своей природе, дети лучше усваивают информацию, которая исходит от их любимых персонажей, с которыми они себя ассоциируют. Именно по этому в спектакль внесена БОЛЬШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ составляющая! Приходите на спектакль за новыми яркими эмоциями и полезными знаниями!