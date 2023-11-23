Дата: 2 декабря в 12.00, длительность 50 минут без антракта.
Купить билеты: на сайте.
Если вы соскучились по настоящей сказке, то в преддверии Нового Года у вас есть возможность побывать в ней. Даже если у вас еще не выпал снег, то этот музыкальный спектакль обязательно наполнит вас приятными впечатлениями и эмоциями, напомнив о том, что скоро нас всех ждут долгожданные праздники.
Действие спектакля погружает нас в одну из самых любимых детских историй, и с тех пор, как ворота королевского замка снова стали открыты для всех жителей королевства, это — самые первые новогодние каникулы. По такому поводу Анна и Эльза приготовили большой праздник для своих горожан, но как же они были удивлены, когда все до единого гостя неожиданно засобирались домой сразу после начала торжества, чтобы насладиться праздником в кругу своих собственных семей. Вот только у Анны и Эльзы не оказалось рождественских семейных традиций. Олаф не мог позволить друзьям грустить в канун Нового Года и с помощью Дедушки Мороза отправился в путешествие по королевству, заходя в каждый дом в поисках самых лучших праздничных традиций и обычаев.
Дата: 17 декабря в 12.00.
Купить билеты: на сайте.
Впервые в России! Театрально-концертная компания «Гранат» и ОАО «СТС» представляют уникальный интерактивный спектакль с любимыми героями «Три кота: С новым годом».
Новый Год уже совсем скоро! Этот праздник с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Вот и котята решили подготовиться к нему основательно.
Утро в семье началось необычно — мама и папа остались дома, ведь к празднованию Нового Года. Нужно успеть подготовить настоящий праздник! А для любого хорошего праздника нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к Новому Году!
На спектакле котята вместе с маленьким зрителями узнают, как сделать для родителей самый-самый лучший подарок, который понравится абсолютно всем, а еще разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться!
А вы хотите узнать, как порадовать своих близких? Тогда приходите на веселый интерактивный спектакль «Три кота: С новым Годом!».
На шоу вас ждет:
- встреча с любыми героями — все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот, ну и, конечно же, Мама кошка и Папа кот! Такого еще не было
- зажигательные танцы, веселые песни и море шуток
- увлекательные интерактивные игры с детьми — действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале, ваш ребенок станет непосредственным участником спектакля
- новогодняя ёлка и атмосфера настоящего праздника.
Не секрет, что по своей природе, дети лучше усваивают информацию, которая исходит от их любимых персонажей, с которыми они себя ассоциируют. Именно по этому в спектакль внесена БОЛЬШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ составляющая! Приходите на спектакль за новыми яркими эмоциями и полезными знаниями!