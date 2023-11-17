В спектакле затрагивается одна из самых актуальных и волнующих тем для сегодняшних подростков: как вписаться в общество, если ты не вписываешься, как найти друзей в среде, где ты чужой, где тебя не принимают, где над тобой смеются, как выжить и сохранить в себе свет и любовь.

«Если весь мир будет ненавидеть тебя и считать дурной, но при этом ты будешь чиста перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей».

Только один раз в этом году артисты театральной лаборатории сыграют для вас этот уникальный спектакль, двукратный лауреат ГранПри международных театральных конкурсов.

Билеты: можно заказать на сайте http://teatrkrylja.ru.