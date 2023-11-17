Музыкальный спектакль «Энн» это трогательная история про неказистую рыжеволосую девочку, которая одна противостоит обществу, живущему в страхе общественного мнения. Спектакль будет показан в ДК «Метролог» 26 ноября, начало в 14:00. Приглашены все.
В спектакле затрагивается одна из самых актуальных и волнующих тем для сегодняшних подростков: как вписаться в общество, если ты не вписываешься, как найти друзей в среде, где ты чужой, где тебя не принимают, где над тобой смеются, как выжить и сохранить в себе свет и любовь.
«Если весь мир будет ненавидеть тебя и считать дурной, но при этом ты будешь чиста перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей».
Только один раз в этом году артисты театральной лаборатории сыграют для вас этот уникальный спектакль, двукратный лауреат ГранПри международных театральных конкурсов.
Билеты: можно заказать на сайте http://teatrkrylja.ru.