Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальный спектакль «Энн» — 26 ноября в ДК «Метролог» 17.11.2023 Реклама ИП КОРОЛЕВА А.А., ИНН 773474697277, erid:LatgBfTsa

Музыкальный спектакль «Энн» это трогательная история про неказистую рыжеволосую девочку, которая одна противостоит обществу, живущему в страхе общественного мнения. Спектакль будет показан в ДК «Метролог» 26 ноября, начало в 14:00. Приглашены все.

В спектакле затрагивается одна из самых актуальных и волнующих тем для сегодняшних подростков: как вписаться в общество, если ты не вписываешься, как найти друзей в среде, где ты чужой, где тебя не принимают, где над тобой смеются, как выжить и сохранить в себе свет и любовь.

«Если весь мир будет ненавидеть тебя и считать дурной, но при этом ты будешь чиста перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей».

Только один раз в этом году артисты театральной лаборатории сыграют для вас этот уникальный спектакль, двукратный лауреат ГранПри международных театральных конкурсов.

Билеты: можно заказать на сайте http://teatrkrylja.ru.

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