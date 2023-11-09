В рамках проекта «Профессионалы — детям» 11 ноября в зеленоградской библиотеке №252 пройдет встреча с чемпионкой мира по фигурному катанию на роликах Анастасией Носовой и ее воспитанниками.
Что такое фигурное катание на роликах? Это действительно — вид спорта? И что нужно, чтобы выиграть Чемпионат мира?
В программе встречи — знакомство с необычным видом спорта, показ наград и профессиональных роликов, мини-сценка от учеников Клуба фигурного катания на роликах Анастасии Носовой, а также небольшое соревнование для всех гостей.
Анастасия Носова — чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратный серебряный призер Всемирных роллер-игр, а также тренер действующей чемпионки первенства Федерации роллер-спорта России среди любителей Анастасии Коротковой.
Встреча состоится: 11 ноября (суббота) в 11:00
По адресу: библиотека № 252, корпус 1462
Все вопросы по телефону: 8-499-717-08-44
Регистрация на мероприятие: по ссылке.