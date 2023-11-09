Что такое фигурное катание на роликах? Это действительно — вид спорта? И что нужно, чтобы выиграть Чемпионат мира?

В программе встречи — знакомство с необычным видом спорта, показ наград и профессиональных роликов, мини-сценка от учеников Клуба фигурного катания на роликах Анастасии Носовой, а также небольшое соревнование для всех гостей.