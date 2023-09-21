Фильм «Барби» бесплатно покажут в уличном кинотеатре «Зеленопарка». Один раз — 23 сентября 23 сентября 15:00

Самый прибыльный фильм 2023 года так и не вышел в прокат в России — министерство культуры отказало ему в выдаче прокатного удостоверения, заявив, что картина не соответствуют «российским духовным ценностям». Но теперь его ограниченный показ начали пираты.

В Зеленограде единственный показ на большом экране пока анонсирован на субботу, 23 сентября, в 15 часов в уличном кинотеатре «Трендзона» на парковке возле входа «B» в ТЦ «Зеленопарк». Приходите заранее — мест там немного.

В афишах других зеленоградских кинотеатров этого фильма пока нет. Но желающие могут самостоятельно найти его там, где обычно ищут пиратские фильмы.

Вот официальное описание фильма: Самая обыкновенная стереотипная Барби", которая живет в великолепном розовом Барбиленде. «Каждый ее день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блестками влюбленный Кен — всего лишь приложение к Барби. Однажды куклу посещают мысли о смерти, и ее сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придется отправиться в мир реальный и найти там свою девочку-хозяйку. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен.

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