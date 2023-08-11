Приглашаем присоединиться к гастрономическому вечеру от «Speak low» с тематическими барами 26 августа в гастрономическом центре «Станция». Николай Юрьевич, создатель концепции «Speak Low Bar», рассказал подробнее о предстоящем событии
Мероприятие будет проходить в гастрономическом центре «Станция». Вход строго по брони (по телефону 8-903-546-90-50).
В Питере уже давно, а в Москве недавно, стал популярный формат путешествий за один вечер по нескольким питейным заведениям. Мы же решили подойти к этому с другой стороны и сделать несколько тематических зон с авторскими напитками в одном месте.
К сожалению, в Зеленограде мало интересных тематических концепций, баров, к примеру можно сходить кроме нашего бара в GoodSon bar, а дальше куда? Не знаете? И мы не знаем.
Поэтому мы решили совместно с гастрономическим центром «Станция» объединиться. Они предоставили нам площадку, а мы придумали тематические зоны и бары, пригласили музыкантов, да и многое другое. Все наши карты не хотелось бы раскрывать, но вот что расскажем.
Аперитивная: все чаще коктейли с Low-abv становятся популярней, чтобы вечер быстро не заканчивался:)
Джиновая: максимальная мода пошла на джин, поэтому он обязательно у нас будет, как и переделанная классика под наши авторские коктейли
Мексиканская: агава (текила и мескаль), статистика показывает, что острота становится все более популярнее
Для винных дегустаторов позвали сомелье, который поможет более точно выбрать нужный виноградный напиток, как тихий так и игристый.
А ещё совместно с корнернерами мы подготовили для гостей специальное меню, где напитки и еда дополнительно создадут фудперинг, и будет возможность поучаствовать в розыгрыше призов, либо в активностях на специальных площадках.
Мы любим когда есть живая музыка, а для нашего закрытого формата (хотя на один вечер мы его открываем) хорошо подходит джаз.
Да, мы периодически делаем для наших гостей, кто стал нам друзьями мероприятия как в Москве, так и в Зеленограде. Но в этот раз бы делаем более открытое мероприятие, для поиска новых друзей и гостей.
Конечно, он будет. Это делается для большего погружения в атмосферу вечера да и согласитесь, приятно отвлечься хоть на один вечер от повседневных забот и создать для себя праздник. Леди в платьях. Джентльмены в поло или рубашках. Никакой спортивной одежды!