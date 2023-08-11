Что интересного в этот раз вы сделаете?

В Питере уже давно, а в Москве недавно, стал популярный формат путешествий за один вечер по нескольким питейным заведениям. Мы же решили подойти к этому с другой стороны и сделать несколько тематических зон с авторскими напитками в одном месте.

К сожалению, в Зеленограде мало интересных тематических концепций, баров, к примеру можно сходить кроме нашего бара в GoodSon bar, а дальше куда? Не знаете? И мы не знаем.

Поэтому мы решили совместно с гастрономическим центром «Станция» объединиться. Они предоставили нам площадку, а мы придумали тематические зоны и бары, пригласили музыкантов, да и многое другое. Все наши карты не хотелось бы раскрывать, но вот что расскажем.