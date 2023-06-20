Вот список некоторых участников:
- Винтажные предметы и брелоки из советских мундштуков «Морщина»
- Мастерская флористики и цветочного декора Sparganium
- Винтажная посуды и декор «Блик»
- Ароматы для дома, свечи подарки «Мастерская Совёнка»
- Одежда и аксессуары с безотходным производством «Береги»
- Цветная вязаная одежда «Люби store»
- Веганские десерты VegCake
- Винтажная одежда «Берег»
Если вы купите что-нибудь на маркете, в конце вечера сможете поучаствовать в розыгрыше, где каждый из брендов предоставит по одному предмету.
Также работает фудкорт и цветочный своп, в 14 часов пройдет любительский турнир по пинг-понгу (регистрация), а в 19 часов — концерт группы «Ночлег».
Место проведения: «Озеропарк» — территория на левом берегу Школьного озера с двумя входами: один с берега, второй — около корпуса 1002.
Время: с 12:00 до 18:00 (12+)
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