Если вы купите что-нибудь на маркете, в конце вечера сможете поучаствовать в розыгрыше, где каждый из брендов предоставит по одному предмету.

Также работает фудкорт и цветочный своп, в 14 часов пройдет любительский турнир по пинг-понгу (регистрация), а в 19 часов — концерт группы «Ночлег».

Место проведения: «Озеропарк» — территория на левом берегу Школьного озера с двумя входами: один с берега, второй — около корпуса 1002.

Время: с 12:00 до 18:00 (12+)