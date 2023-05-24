Благотворительный любительский турнир по настольному теннису «Зеленый пинг-понг» — 4 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) 4 июня 15:00

«Играем, веселимся, выигрываем призы и просто классно проводим время», приглашают организаторы.

Часть собранных средств они обещают отправить в благотворительный фонд помощи детям «Лада».

Для регистрации пишите в телеграм @vlllsk свое имя, фамилию и уровень игры (профессионалов не регистрируют).

Начало в 15:00. Подробности здесь.

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