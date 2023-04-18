«Егор Летов и его оборона. Хроники жизни и творчества» — встреча с писателем Алексеем Кобловым — 21 апреля в библиотеке в корпусе 1462 21 апреля 18:00 Библиотека театра и кино №252 Возраст 16+

Пластмассовый мир победил? Узнаем вместе на встрече «Егор Летов и его оборона. Хроники жизни и творчества» с писателем Алексеем Кобловым. Встреча пройдёт 21 апреля в библиотеке в 14-м микрорайоне. Вход бесплатный, 16+

Алексей Коблов — журналист, музыкальный критик. Долгие годы находился рядом с большинством знаковых фигур нашего рока — от Егора Летова, Янки Дягилевой и Дмитрия Ревякина до Константина Кинчева, Виктора Цоя и Владимира Шахрина.

У Коблова вышло три книги о Егоре Летове и группе «Гражданская Оборона»:

  • иллюстрированный альбом «Егор Летов. Моя Оборона»
  • книга «Егор Летов и группа «Гражданская Оборона»
  • «Егор Летов. Сияние», сборник прямой речи Летова с 1986 по 1997 год

На встрече

  • о феномене популярности Егора Летова и группы «Гражданская оборона»
  • о друзьях и коллегах музыканта
  • о мире, который придумал Летов
  • как «Гражданская оборона» стала одной из самых влиятельных отечественных групп

Где: библиотека №252, корпус 1462
Когда: 21 апреля, 18:00-19:30
Вход: бесплатно, по предварительной регистрации, 16+

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Библиотека театра и кино №252
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«Егор Летов и его оборона. Хроники жизни и творчества» — встреча с писателем Алексеем Кобловым — 21 апреля в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
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