Алексей Коблов — журналист, музыкальный критик. Долгие годы находился рядом с большинством знаковых фигур нашего рока — от Егора Летова, Янки Дягилевой и Дмитрия Ревякина до Константина Кинчева, Виктора Цоя и Владимира Шахрина.

У Коблова вышло три книги о Егоре Летове и группе «Гражданская Оборона»: