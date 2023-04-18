Пластмассовый мир победил? Узнаем вместе на встрече «Егор Летов и его оборона. Хроники жизни и творчества» с писателем Алексеем Кобловым. Встреча пройдёт 21 апреля в библиотеке в 14-м микрорайоне. Вход бесплатный, 16+
Алексей Коблов — журналист, музыкальный критик. Долгие годы находился рядом с большинством знаковых фигур нашего рока — от Егора Летова, Янки Дягилевой и Дмитрия Ревякина до Константина Кинчева, Виктора Цоя и Владимира Шахрина.
У Коблова вышло три книги о Егоре Летове и группе «Гражданская Оборона»:
- иллюстрированный альбом «Егор Летов. Моя Оборона»
- книга «Егор Летов и группа «Гражданская Оборона»
- «Егор Летов. Сияние», сборник прямой речи Летова с 1986 по 1997 год
На встрече
- о феномене популярности Егора Летова и группы «Гражданская оборона»
- о друзьях и коллегах музыканта
- о мире, который придумал Летов
- как «Гражданская оборона» стала одной из самых влиятельных отечественных групп
Где: библиотека №252, корпус 1462
Когда: 21 апреля, 18:00-19:30
Вход: бесплатно, по предварительной регистрации, 16+
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