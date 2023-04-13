Пасхальный мастер-класс по росписи яиц в ТЦ «Столица» — 15 апреля в корпусе 2309 15 апреля 12:00 Торговый центр "Столица" (корпус 2309а)

Пасха в торговом центре «Столица» в 23-м микрорайоне. В эту субботу, 15 апреля, на предпраздничном мастер-классе каждый из вас сможет самостоятельно расписать пасхальные яйца.

Время мероприятия: 15 апреля, начало в 12:00
Адрес: ТЦ «Столица», корпус 2309, 2 этаж

Вход свободный.
Подробнее: на сайте ТЦ.

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Метки:
пасха, Столица
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