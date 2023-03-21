Музыкальный спектакль «Сказки Пушкина» — 2 апреля в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) 2 апреля 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

В основе спектакля — известные и всеми любимые сказки Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке».

«Сказки Пушкина» — яркое музыкальное действо, в котором используются современные мультимедийные технологии. Главные герои спектакля, которые будут сопровождать зрителей в этом увлекательном путешествии, — наши старые знакомые из пушкинского «Лукоморья»: Дуб зелёный и Кот учёный. Они больше всего на свете любят рассказывать сказки…

Постановка: Московский государственный Театр РОСТА в Царицыно, художественный руководитель театра — заслуженная артистка России Нонна Гришаева

Возрастная категория: 6+. Организатор рекомендует к просмотру детям от пяти лет.

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

Билеты на сайте dkzelenograd.ru

Билеты на сайте dkzelenograd.ru

Метки:
Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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