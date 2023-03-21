«Сказки Пушкина» — яркое музыкальное действо, в котором используются современные мультимедийные технологии. Главные герои спектакля, которые будут сопровождать зрителей в этом увлекательном путешествии, — наши старые знакомые из пушкинского «Лукоморья»: Дуб зелёный и Кот учёный. Они больше всего на свете любят рассказывать сказки…

Постановка: Московский государственный Театр РОСТА в Царицыно, художественный руководитель театра — заслуженная артистка России Нонна Гришаева

Возрастная категория: 6+. Организатор рекомендует к просмотру детям от пяти лет.

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

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