Массовое мероприятие «Зеленоградская лыжня» — 18 февраля на трассе за горбольницей 18 февраля 10:00

Массовое мероприятие «Зеленоградская лыжня» для детей и взрослых пройдет 18 февраля на лыжероллерной трассе за горбольницей.

Участники и дистанции

Беспроигрышный детский праздничный забег на 100 метров для мальчиков и девочек 2018 г.р. и младше в сопровождении родителей.

Соревновательные забеги от 2017 г.р. и старше в семи возрастных категориях на дистанциях: 1,2 км; 2,75 км; 5,5 км; 11 км.

Регистрация

В режиме онлайн на сайте arta-sport.ru. Окончание онлайн-регистрации: 17 февраля в 10:00 (или по достижению лимита участников — 350 человек). Участие бесплатное.

Место проведения

Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 8, лыжероллерная трасса за стоматологической поликлиникой № 35

Выдача номеров

На месте в день проведения соревнований с 08:30 и заканчивается за 30 минут до старта в своем забеге.

Для участия нужно

Документ, подтверждающий личность, справка 1144-н.

Партнеры

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Метки:
лыжи
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Массовое мероприятие «Зеленоградская лыжня» — 18 февраля на трассе за горбольницей Афиша
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