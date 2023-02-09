Массовое мероприятие «Зеленоградская лыжня» для детей и взрослых пройдет 18 февраля на лыжероллерной трассе за горбольницей.
Беспроигрышный детский праздничный забег на 100 метров для мальчиков и девочек 2018 г.р. и младше в сопровождении родителей.
Соревновательные забеги от 2017 г.р. и старше в семи возрастных категориях на дистанциях: 1,2 км; 2,75 км; 5,5 км; 11 км.
В режиме онлайн на сайте arta-sport.ru. Окончание онлайн-регистрации: 17 февраля в 10:00 (или по достижению лимита участников — 350 человек). Участие бесплатное.
Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 8, лыжероллерная трасса за стоматологической поликлиникой № 35
На месте в день проведения соревнований с 08:30 и заканчивается за 30 минут до старта в своем забеге.
Документ, подтверждающий личность, справка 1144-н.
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