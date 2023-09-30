«Русалочка» театра имени С. Мишулина (режиссёр Мария Светличная) — это сказка о юной Русалочке, которая готова отказаться от своей жизни в море ради того, чтобы получить человеческую душу и любовь принца.

Яркий музыкальный спектакль с песнями, танцами, живописной картиной моря и красочными образами подводных обитателей. Яркие объемные костюмы и светящиеся мурены удивят маленьких гостей. В спектакле также предусмотрено живое взаимодействие с аудиторией: медузы будут парить прямо над головами зрителей, а дети смогут поиграть с огромными «пузырями» (шары, летающие над залом во время представления). Кроме того, публика сможет ощутить мощь морского шторма: огромные полотна синей легкой органзы пролетят прямо над зрителями.



История заканчивается свадьбой принца и Русалочки. И балом для всех морских обитателей!