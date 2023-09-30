У жителей и гостей Зеленограда есть уникальная возможность попасть на премьеру музыкального спектакля «Русалочка» в исполнении Московского театра имени Спартака Мишулина, который запомнился зеленоградцам музыкальным спектаклем «Золушка» с Кариной Мишулиной в главной роли. Спектакль состоится на сцене КЦ «Зеленоград» 8 октября. Рекомендовано детям от 4 лет.
«Русалочка» театра имени С. Мишулина (режиссёр Мария Светличная) — это сказка о юной Русалочке, которая готова отказаться от своей жизни в море ради того, чтобы получить человеческую душу и любовь принца.
Яркий музыкальный спектакль с песнями, танцами, живописной картиной моря и красочными образами подводных обитателей. Яркие объемные костюмы и светящиеся мурены удивят маленьких гостей. В спектакле также предусмотрено живое взаимодействие с аудиторией: медузы будут парить прямо над головами зрителей, а дети смогут поиграть с огромными «пузырями» (шары, летающие над залом во время представления). Кроме того, публика сможет ощутить мощь морского шторма: огромные полотна синей легкой органзы пролетят прямо над зрителями.
История заканчивается свадьбой принца и Русалочки. И балом для всех морских обитателей!
Когда: 8 октября, начало в 12:00 (продолжительность спектакля 1 час без антракта)
Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, 1
Возрастные ограничения: организатор рекомендует спектакль детям от 4 лет
Стоимость билетов: 800-1500 рублей
Купить билеты: на сайте ДК.