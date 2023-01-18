Музыкальная сказка «Дюймовочка» — невероятно трогательная, захватывающая и поучительная история приключений крошечной девочки, поставленная по классическому сюжету Г. Х. Андерсена с песнями, танцами и шуточными номерами. Спектакль пройдёт 28 января в культурном центре «Зеленоград». Рекомендовано детям от 3 лет.
Благодаря постоянно меняющимся красочным масштабным декорациям, иллюстрирующим 6 различных сцен, внимание маленьких зрителей не ослабевает ни на минуту: вместе с Дюймовочкой они попадают то в кабинет великого сказочника с его волшебной библиотекой; то в болотное жилище госпожи Жабы и ее сына с гигантскими камышами и кувшинками, на листе которых может поместиться целая группа детей; то на лужайку эпатажного Жука с огромными яркими цветами; то в уютную норку хозяйственной тетушки Мыши с закромами, деревянной мебелью и по-настоящему пылающими в печке дровами…
В спектакле много интерактивных моментов: актеры обращаются к зрителям за помощью и советами, делая их полноправными участниками приключений маленькой героини. В финале всех ждет сюрприз — сказочная страна эльфов и фей, появляющаяся в светящихся декорациях с 3D эффектом — завораживающее зрелище, за которым зрители всегда наблюдают, затаив дыхание… Великолепная игра ведущих актеров московских театров, авторская музыка известного композитора Константина Дусенко и роскошные костюмы — не оставят равнодушными даже самых взыскательных театралов.
Когда: 28 января, начало в 12:00 (продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта)
Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, 1
Возрастные ограничения: организатор рекомендует спектакль детям от 3 лет
Стоимость билетов: 600-1200 рублей
Купить билеты: на сайте ДК.