Благодаря постоянно меняющимся красочным масштабным декорациям, иллюстрирующим 6 различных сцен, внимание маленьких зрителей не ослабевает ни на минуту: вместе с Дюймовочкой они попадают то в кабинет великого сказочника с его волшебной библиотекой; то в болотное жилище госпожи Жабы и ее сына с гигантскими камышами и кувшинками, на листе которых может поместиться целая группа детей; то на лужайку эпатажного Жука с огромными яркими цветами; то в уютную норку хозяйственной тетушки Мыши с закромами, деревянной мебелью и по-настоящему пылающими в печке дровами…