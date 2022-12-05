Музыка балета «Щелкунчик» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра — 25 декабря в КЦ «Зеленоград» (ДК) 25 декабря 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Музыка из балета-феерии «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского в исполнении Московского государственного симфонического оркестра прозвучит на сцене культурного центра «Зеленоград» 25 декабря, начало в 12:00. Изысканным дополнением и украшением концерта станут песочные анимированные картины театра «Пески времени».

Любите ли вы мечтать, фантазировать — грезить, как говорили в старину?
Конечно, да. Ни один из видов искусства не увлекает так в мир фантазии, как музыка.

Балет-феерия «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского — один из главных атрибутов и символов наступающего Нового года, яркие образы сказочных героев в звучании музыки, которая узнаваема и любима слушателями всего мира, непременно подарит заряд положительных эмоций и настроение праздника!

Исполнение — Московского государственного симфонического оркестра, художественный руководитель Иван Рудин.
Дирижер — Михаил Астафьев.

Концерт сопровождается анимацией Драматического театра песочного искусства «Пески времени».
Режиссер песочных картин — Роман Ставровский, художник по песку — Александра Басова.

Когда: 25 декабря, начало в 12:00
Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)
Рекомендуемый возраст: 6+
Цена: 350 — 800 рублей.

Купить билеты можно на сайте МГСО и на сайте культурного центра «Зеленоград» (ДК). Подарите себе и своим близким встречу с прекрасным.

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Метки:
концерты, дк, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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