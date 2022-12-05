Любите ли вы мечтать, фантазировать — грезить, как говорили в старину?

Конечно, да. Ни один из видов искусства не увлекает так в мир фантазии, как музыка.

Балет-феерия «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского — один из главных атрибутов и символов наступающего Нового года, яркие образы сказочных героев в звучании музыки, которая узнаваема и любима слушателями всего мира, непременно подарит заряд положительных эмоций и настроение праздника!

Исполнение — Московского государственного симфонического оркестра, художественный руководитель Иван Рудин.

Дирижер — Михаил Астафьев.

Концерт сопровождается анимацией Драматического театра песочного искусства «Пески времени».

Режиссер песочных картин — Роман Ставровский, художник по песку — Александра Басова.

Когда: 25 декабря, начало в 12:00

Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)

Рекомендуемый возраст: 6+

Цена: 350 — 800 рублей.

Купить билеты можно на сайте МГСО и на сайте культурного центра «Зеленоград» (ДК). Подарите себе и своим близким встречу с прекрасным.