Предновогодний концерт трио «Отражение» — 10 декабря в библиотеке в корпусе 1462 05.12.2023 Реклама ИП Сидоров С.А, ИНН 773579861076, erid:LatgBaLUY

Трио «Отражение» приглашает в музыкальное путешествие! В программе — любимые новогодние песни советских кинофильмов, рок-опер и оперетт.

Дата: 10 декабря (воскресенье), 17:00 — 18:30

Адрес: библиотека №252, корпус 1462

Билеты: стоимостью 800 рублей, можно купить по ссылке.

Трио «Отражение» — это проект музыки советской эстрады с почти десятилетней историей. На счету коллектива выступления на лучших площадках Москвы: Зал Зарядье, Московский Международный Дом музыки, Центральный Дом Художника, участие в телепередачах и радиоэфирах, гастроли по России и за рубежом.

Старые песни о главном, новое звучание душевных композиций из советского кинематографа, рок-опер и оперетт не оставят равнодушными и тех, кто ностальгирует по былым временам, и тех, кто сегодня открывает для себя эту эпоху. Уникальное многоголосное звучание знакомых песен в сопровождении клавиш и гитары подарит слушателям предновогоднюю атмосферу чуда и добра.

  • Ольга Карловская — вокал, клавиши
  • Степан Сидоров — вокал, гитара
  • Павел Руденко — бас-гитара.

Телефон для справок: 8-499-736-20-74.

Возрастная рекомендация: 6+.

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