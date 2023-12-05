Дата: 10 декабря (воскресенье), 17:00 — 18:30

Адрес: библиотека №252, корпус 1462

Билеты: стоимостью 800 рублей, можно купить по ссылке.

Трио «Отражение» — это проект музыки советской эстрады с почти десятилетней историей. На счету коллектива выступления на лучших площадках Москвы: Зал Зарядье, Московский Международный Дом музыки, Центральный Дом Художника, участие в телепередачах и радиоэфирах, гастроли по России и за рубежом.

Старые песни о главном, новое звучание душевных композиций из советского кинематографа, рок-опер и оперетт не оставят равнодушными и тех, кто ностальгирует по былым временам, и тех, кто сегодня открывает для себя эту эпоху. Уникальное многоголосное звучание знакомых песен в сопровождении клавиш и гитары подарит слушателям предновогоднюю атмосферу чуда и добра.

Ольга Карловская — вокал, клавиши

Степан Сидоров — вокал, гитара

Павел Руденко — бас-гитара.

Телефон для справок: 8-499-736-20-74.

Возрастная рекомендация: 6+.