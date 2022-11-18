Концерт трио «Отражение» с каверами советских песен — 20 ноября в библиотеке в шестом микрорайоне 18.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Бас-гитара, клавиши и чистые проникновенные голоса — Трио «Отражение» уже в это воскресенье в Зеленограде. Приглашаем поностальгировать и послушать старые добрые песни в новом звучании.

В программе концерта прозвучит как вокальная, так и инструментальная музыка композиторов советского периода — Микаэла Таривердиева, Александра Зацепина, Максима Дунаевского, Александра Журбина, Алексея Рыбникова, Евгения Крылатова и других.

Трио «Отражение» существует уже восемь лет. За это время музыканты выступали на лучших площадках Москвы, ездили с гастролями по России и за рубеж, неоднократно принимали участие в съёмках на телевидении. Участники коллектива очень любят музыку советского периода и считают, что искренность, чистота и красота тех песен нужны людям и сегодня. Музыканты дарят старым песням «второе дыхание», ищут новое звучание и делают свои обработки.

  • Ольга Карловская — вокал, клавиши
  • Степан Сидоров — вокал, гитара, скрипка
  • Павел Руденко — бас-гитара

20 ноября (воскресенье) в 18:00
Центральная библиотека №249 / корпус 607А

Продолжительность концерта — 1,5 часа
Свободная посадка в зале

Стоимость — 1300 рублей
Билеты по ссылке

Справки по телефону: 8-926-109-77-73

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