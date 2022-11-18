Бас-гитара, клавиши и чистые проникновенные голоса — Трио «Отражение» уже в это воскресенье в Зеленограде. Приглашаем поностальгировать и послушать старые добрые песни в новом звучании.
В программе концерта прозвучит как вокальная, так и инструментальная музыка композиторов советского периода — Микаэла Таривердиева, Александра Зацепина, Максима Дунаевского, Александра Журбина, Алексея Рыбникова, Евгения Крылатова и других.
Трио «Отражение» существует уже восемь лет. За это время музыканты выступали на лучших площадках Москвы, ездили с гастролями по России и за рубеж, неоднократно принимали участие в съёмках на телевидении. Участники коллектива очень любят музыку советского периода и считают, что искренность, чистота и красота тех песен нужны людям и сегодня. Музыканты дарят старым песням «второе дыхание», ищут новое звучание и делают свои обработки.
- Ольга Карловская — вокал, клавиши
- Степан Сидоров — вокал, гитара, скрипка
- Павел Руденко — бас-гитара
20 ноября (воскресенье) в 18:00
Центральная библиотека №249 / корпус 607А
Продолжительность концерта — 1,5 часа
Свободная посадка в зале
Стоимость — 1300 рублей
Билеты по ссылке
Справки по телефону: 8-926-109-77-73