27 ноября Зеленоград ждет очередное погружение в мир мюзикла. На обновленной сцене Дворца творчества в 18:00 пройдет показ мюзикл-шоу от артистов Школы мюзикла Westend, ее выпускников и артистов московских театров. В программе шоу будут мюзиклы, заслужившие любовь зрителя, многочисленные премии и кинопродолжения.
Мюзикл «Кошки», который шел на Бродвее целых 10 лет. Завораживающая история, которая одинаково сильно впечатляет и взрослых и самых маленьких детей.
Мюзиклы «Школа рока» и «Энни», хорошо известные по одноименным фильмам будут интересны детям и подросткам. А родителям дадут ответы на вопросы взаимоотношения с детьми.
Мюзикл «Матильда» не настолько известен в России. В 2012 году эта лондонская постановка о девочке с необычными способностями выиграла 7 премий, в том числе «Лучший новый мюзикл», «Лучшая женская роль в мюзикле» (для всех четырех исполнительниц) и «Лучшая мужская роль в мюзикле» (Берти Карвел).
«Мамма MIA» стала хитом для многих поколений и этому мюзиклу сложно не подпевать.
Кроме того, вас ждут номера из мюзиклов «Русалочка», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Звуки музыки».
Шоу пройдёт по адресу: площадь Колумба 1, Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи
Когда: 27 ноября, начало в 18:00
Стоимость билетов: от 590 рублей, заказать
Ограничения по возрасту: 0+
Организатор: школа мюзикла Westend
Телефон: 8-499-444-33-57
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