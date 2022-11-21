Мюзикл «Кошки», который шел на Бродвее целых 10 лет. Завораживающая история, которая одинаково сильно впечатляет и взрослых и самых маленьких детей.

Мюзиклы «Школа рока» и «Энни», хорошо известные по одноименным фильмам будут интересны детям и подросткам. А родителям дадут ответы на вопросы взаимоотношения с детьми.

Мюзикл «Матильда» не настолько известен в России. В 2012 году эта лондонская постановка о девочке с необычными способностями выиграла 7 премий, в том числе «Лучший новый мюзикл», «Лучшая женская роль в мюзикле» (для всех четырех исполнительниц) и «Лучшая мужская роль в мюзикле» (Берти Карвел).

«Мамма MIA» стала хитом для многих поколений и этому мюзиклу сложно не подпевать.

Кроме того, вас ждут номера из мюзиклов «Русалочка», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Звуки музыки».