Первая зеленоградская встреча посткроссеров — 26 ноября в библиотеке в корпусе 232 26 ноября 17:00

В Зеленограде пройдет первая встреча посткроссеров. Посткроссинг — это обмен открытками с людьми по всему миру. Работает так — вы регистрируетесь на сайте, заполняете анкету и указываете свой адрес. Анкету видят все пользователи сайта, но адрес скрыт. Когда кто-то хочет отправить открытку, сайт случайным образом назначает адресатов.

Сейчас зарегистрировано более ста тысяч посткроссеров из Росссии. Поэтому каждая открытка — это сюрприз. Когда открытка оказывается в руках адресата, он регистрирует ее на сайте, и может написать сообщение отправителю. И это может стать началом прекрасной дружбы.

В рамках этого проекта в разных городах мира организуются встречи посткроссеров. К ним выпускают специальные открытки (открытка на фото будет напечатана к этой встрече).

Многие посткроссеры коллекционируют такой вид открыток. На встрече посткроссеров люди общаются, оформляют открытки (украшают наклейками, ставят свои печати, делают надписи). Получается открытка, в которой каждый участник встречи внёс свою лепту. И потом эти открытки отправляются к своим адресатам.

Первую зеленоградскую встречу организует Анна Подстрельнова. Она участвует в посткроссинге с 2015 года. «За это время я отправила/получила более двух тысяч открыток. Я точно знаю, что посткроссеры в Зеленограде есть. Специально к встрече будут напечатаны открытки. Знакомимся, пьём чай с вкусняшками, подписываем открыточки, общаемся, весело проводим время», говорит Анна.

Встреча пройдет 26 ноября в библиотеке в корпусе 232, с 17 до 20 часов.
Регистрация на встречу и подробности — в группе события вконтакте.

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