В Зеленограде пройдет первая встреча посткроссеров. Посткроссинг — это обмен открытками с людьми по всему миру. Работает так — вы регистрируетесь на сайте, заполняете анкету и указываете свой адрес. Анкету видят все пользователи сайта, но адрес скрыт. Когда кто-то хочет отправить открытку, сайт случайным образом назначает адресатов.

Сейчас зарегистрировано более ста тысяч посткроссеров из Росссии. Поэтому каждая открытка — это сюрприз. Когда открытка оказывается в руках адресата, он регистрирует ее на сайте, и может написать сообщение отправителю. И это может стать началом прекрасной дружбы.

В рамках этого проекта в разных городах мира организуются встречи посткроссеров. К ним выпускают специальные открытки (открытка на фото будет напечатана к этой встрече).