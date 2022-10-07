Карина Мишулина дала комментарий к спектаклю: «Идея создания мюзикла «Золушка» принадлежит моему отцу — Спартаку Мишулину. Эта сказка в постановке известного режиссера Роберта Манукяна приобрела новое звучание. Красивые декорации, прекрасные костюмы, талантливая игра актеров не оставят равнодушным даже самого взыскательного зрителя. Спектакль получился очень веселый и смешной. Чудесная музыка, и песни написаны специально для этой постановки композитором Михаилом Адамовым! Очень много танцевальных номеров.

Без сомнения, спектакль будет интересен как детям, так и взрослым! Каждый сможет найти в нем что-то для себя!"