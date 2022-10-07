Карина Мишулина дала комментарий к спектаклю: «Идея создания мюзикла «Золушка» принадлежит моему отцу — Спартаку Мишулину. Эта сказка в постановке известного режиссера Роберта Манукяна приобрела новое звучание. Красивые декорации, прекрасные костюмы, талантливая игра актеров не оставят равнодушным даже самого взыскательного зрителя. Спектакль получился очень веселый и смешной. Чудесная музыка, и песни написаны специально для этой постановки композитором Михаилом Адамовым! Очень много танцевальных номеров.
Без сомнения, спектакль будет интересен как детям, так и взрослым! Каждый сможет найти в нем что-то для себя!"
Зрителей ждет встреча с персонажами одной из всеми любимых сказок. Добрая и трогательная история о бедной девочке Золушке, которая потеряла на балу хрустальную туфельку, откроет мир романтической сказки, где по мановению волшебной палочки происходят чудеса. Но, конечно же, самые главные чудеса происходят в сердцах героев сказки.
Дата спектакля: 29 октября, 12:00 (продолжительность 1 час 15 минут без антракта).
Адрес: Центральная площадь, дом 1, КЦ «Зеленоград» (ДК).
Рекомендуемый возраст: от 4 х лет.
Стоимость билетов: 600 — 1200 рублей.
Приобрести билеты можно на сайте ДК.