Музыкальный спектакль для всей семьи «Золушка» — 29 октября в ДК. В главной роли — Карина Мишулина 29 октября 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 4+

Карина Мишулина дала комментарий к спектаклю: «Идея создания мюзикла «Золушка» принадлежит моему отцу — Спартаку Мишулину. Эта сказка в постановке известного режиссера Роберта Манукяна приобрела новое звучание. Красивые декорации, прекрасные костюмы, талантливая игра актеров не оставят равнодушным даже самого взыскательного зрителя. Спектакль получился очень веселый и смешной. Чудесная музыка, и песни написаны специально для этой постановки композитором Михаилом Адамовым! Очень много танцевальных номеров.

Без сомнения, спектакль будет интересен как детям, так и взрослым! Каждый сможет найти в нем что-то для себя!"

Зрителей ждет встреча с персонажами одной из всеми любимых сказок. Добрая и трогательная история о бедной девочке Золушке, которая потеряла на балу хрустальную туфельку, откроет мир романтической сказки, где по мановению волшебной палочки происходят чудеса. Но, конечно же, самые главные чудеса происходят в сердцах героев сказки.

Дата спектакля: 29 октября, 12:00 (продолжительность 1 час 15 минут без антракта).
Адрес: Центральная площадь, дом 1, КЦ «Зеленоград» (ДК).
Рекомендуемый возраст: от 4 х лет.
Стоимость билетов: 600 — 1200 рублей.
Приобрести билеты можно на сайте ДК.

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Метки:
Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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Музыкальный спектакль для всей семьи «Золушка» — 29 октября в ДК. В главной роли — Карина Мишулина Афиша
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