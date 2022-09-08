Свистать всех наверх!



История, которая продолжает покорять сердца детей на протяжении многих десятилетий. Увлекательное приключение, отважные герои, сложные испытания — вот главные ингредиенты этой музыкальной сказки-фантазии.



Мальчишка Джим Хокинс ставится случайным обладателем карты острова, на котором спрятал клад знаменитый капитан Флинт. Вместе с друзьями Джим отправляется в морское путешествие. По пути к сокровищам друзья раскроют заговор и вступят в схватку с пиратами. Джиму придется сделать множество удивительных открытий, преодолеть сложные препятствия и спасти свою команду от неминуемой гибели.



Яркая и захватывающая постановка понравится не только детям, но и взрослым, в душе которых до сих пор живет вера в сказку. Именно поэтому спектакль по мотивам романа Роберта Стивенсона станет отличным подарком для всей семьи.