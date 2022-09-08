Спектакль «Остров сокровищ» — яркая и захватывающая постановка по мотивам романа Роберта Стивенсона пройдёт 2 октября в Культурном центре «Зеленоград» (ДК). Приглашаются взрослые и дети от 6 лет. Начало — в 12:00.
Свистать всех наверх!
История, которая продолжает покорять сердца детей на протяжении многих десятилетий. Увлекательное приключение, отважные герои, сложные испытания — вот главные ингредиенты этой музыкальной сказки-фантазии.
Мальчишка Джим Хокинс ставится случайным обладателем карты острова, на котором спрятал клад знаменитый капитан Флинт. Вместе с друзьями Джим отправляется в морское путешествие. По пути к сокровищам друзья раскроют заговор и вступят в схватку с пиратами. Джиму придется сделать множество удивительных открытий, преодолеть сложные препятствия и спасти свою команду от неминуемой гибели.
Яркая и захватывающая постановка понравится не только детям, но и взрослым, в душе которых до сих пор живет вера в сказку. Именно поэтому спектакль по мотивам романа Роберта Стивенсона станет отличным подарком для всей семьи.
Когда: 2 октября в 12:00, продолжительность спектакля 1 час 40 минут с антрактом
Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)
Купить билеты: на сайте ДК
Телефон для справок: 8-499-734-31-71
Возрастные органичения: спектакль рекомендован для совместного просмотра с ребенком от 6-7 лет и старше.