«Малыш и Карлсон». Заоблачно-головокружительная история — 25 сентября в КЦ «Зеленоград» 25 сентября 12:00 Возраст 6+

Спектакль «Малыш и Карлсон» Московского Губернского театра по знаменитой повести шведской писательницы Астрид Линдгрен состоится 25 сентября в Культурном центре «Зеленоград» (ДК). Приглашаются взрослые и дети от 6 лет. Начало — в 12:00.

Спектакль отправит зрителей в путешествие в старинный Стокгольм. Там в одной из квартир живет маленький мальчик Сванте Свантесон с мамой и папой. Ещё у него есть сестра Бетан. И нет собаки. Но зато… зато на одной из стокгольмских крыш, между труб спрятался маленький домик. И, именно в этом домике живет самый отважный, самый привлекательный, самый талантливый, самый, самый, самый Карлсон. Дружба Малыша и Карлсона полна приключений и даже испытаний, одна домомучительница Фрекен Бок чего стоит.

Всё то, из чего мы сделаны — дети и взрослые — застенчивость и хвастовство, обидчивость и восторженность, жадность и щедрость, самоуверенность и доброта, шалости и грусть, фантазии и огорчения, — всё это Астрид Линдгрен подарила выросшему ребенку — Карлсону. И нам. Потому что в этом дерзком, веселом, иногда несносном, но обаятельном мужчине в расцвете лет, дети находят друга, а взрослые могут вернуться в свое детство и вспомнить, как важно быть рядом с тем, кто дорог, как важно иметь собаку, как важно, чтобы тебя любили, слышали и дарили свое время.

Когда: 25 сентября в 12:00, продолжительность спектакля 1 час 20 минут
Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)
Стоимость билетов: 600 — 1200 рублей
Купить билеты: на сайте ДК
Телефон для справок: 8-499-734-31-71
Возрастные органичения: 6+

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