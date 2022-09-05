Спектакль отправит зрителей в путешествие в старинный Стокгольм. Там в одной из квартир живет маленький мальчик Сванте Свантесон с мамой и папой. Ещё у него есть сестра Бетан. И нет собаки. Но зато… зато на одной из стокгольмских крыш, между труб спрятался маленький домик. И, именно в этом домике живет самый отважный, самый привлекательный, самый талантливый, самый, самый, самый Карлсон. Дружба Малыша и Карлсона полна приключений и даже испытаний, одна домомучительница Фрекен Бок чего стоит.



Всё то, из чего мы сделаны — дети и взрослые — застенчивость и хвастовство, обидчивость и восторженность, жадность и щедрость, самоуверенность и доброта, шалости и грусть, фантазии и огорчения, — всё это Астрид Линдгрен подарила выросшему ребенку — Карлсону. И нам. Потому что в этом дерзком, веселом, иногда несносном, но обаятельном мужчине в расцвете лет, дети находят друга, а взрослые могут вернуться в свое детство и вспомнить, как важно быть рядом с тем, кто дорог, как важно иметь собаку, как важно, чтобы тебя любили, слышали и дарили свое время.

Когда: 25 сентября в 12:00, продолжительность спектакля 1 час 20 минут

Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)

Стоимость билетов: 600 — 1200 рублей

Купить билеты: на сайте ДК

Телефон для справок: 8-499-734-31-71

Возрастные органичения: 6+