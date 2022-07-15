Гастрономический фестиваль «Вкусы России» проходит в Москве — одна из его площадок расположилась в 16-м микрорайоне. Организаторы обещали сотни разновидностей мяса, сыров, рыбы, выпечки, овощей и фруктов российский производителей. Но до нас доехало только мороженое. Ещё проходят мастер-классы по рисованию, а воскресенье — концерт Стаса Пьехи.
Мастер-классы (по 45 минут)
16 июля, суббота
- 12:00, 15:00, 18:00 — Крупным планом. Пишем акрилом натюрморт с природного пейзажа
- 13:00, 16:00 — Летнее настроение. Учимся рисовать натюрморт акриловыми красками
- 14:00, 17:00 — Натуралистическая живопись. Учимся писать натюрморт с натуры
17 июля, воскресенье
- 12:00, 15:00, 18:00 — Домашний сад. Учимся технике живописи по-сырому
- 13:00, 16:00 — Натуралистическая живопись. Учимся писать натюрморт с натуры
- 14:00, 17:00 — Графический стиль. Рисуем натюрморт цветными карандашами
Концерты
16 июля, суббота
- 17:00 - Ансамбль Сударыня
- 18:00 - Александр Щербаков и группа Ярилов Зной
17 июля, воскресенье
- 17:00 - Стас Пьеха
- 18:00 - Фольклорный ансамбль Карагод
Еда и прочее
Несмотря на пафосное название — «Вкусы России», из еды на момент публикации было только разнообразное мороженое от 150 рублей
Ещё работает бесплатная карусель.
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Фестиваль «Вкусы России» на площадке в 16-м микрорайоне: мастер-классы по рисованию, концерт Стаса Пьехи, а из еды только мороженое Афиша
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