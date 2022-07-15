Гастрономический фестиваль «Вкусы России» проходит в Москве — одна из его площадок расположилась в 16-м микрорайоне. Организаторы обещали сотни разновидностей мяса, сыров, рыбы, выпечки, овощей и фруктов российский производителей. Но до нас доехало только мороженое. Ещё проходят мастер-классы по рисованию, а воскресенье — концерт Стаса Пьехи.