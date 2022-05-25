Первый Аэрофестиваль этого лета — от студии растяжки Stretch&Go 25.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Праздник для любителей невесомости, музыки, угощений и общения. Формат, которого не было никогда ранее. 5 июня студия Stretch&Go проведет Аэрофестиваль, на котором вы сможете познакомиться с передовыми направлениями занятий в студии близко, как никогда. 5 мастер-классов по разным направлениям в гамаках для новичков! Ну что, интересно?

Вас ждут:

  • Выступления в гамаках от топовых тренеров Stretch&Go — чтобы вдохновить еще больше.
  • Выступления от учеников — чтобы удивить нашими успехами.
  • 4 разных мастер-класса — чтобы влюбить вас в гамаки окончательно и бесповоротно.

А также вас ждут презентация нового продукта, угощения и новые знакомства.

Еще у вас будет уникальная возможность посетить Гонг-левитацию. В прошлый раз она произвела настоящий фурор, и 5 июня устроители фестиваля совершенно не могли обойтись без нее.

Важно!
Места на мастер-классы ограничены, поэтому на них можно попасть по предварительной записи в direct @stretch_go_zel. Эти занятия бесплатные и только для новичков.
Гонг-левитация тоже только по записи, стоимость: 1000 рублей при оплате до 5 июня, 1200 рублей при оплате в день мероприятия.
Посещение остальных частей нашего праздника — без записи и абсолютно бесплатно.

Не упустите уникальную возможность ярко ворваться в летний сезон и наполнить его приятными праздничными воспоминаниями вместе со Stretch&Go

Запись по номеру телефона/вотсап: 8-925-368-68-51
Вконтакте
Инстаграм

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В парке «Ровесник» выкосили луговые травы. Похоже, это прямое нарушение правил Истории
Продуктовая ярмарка снова открылась в 3-м микрорайоне. На некоторые товары цены ниже, чем в «Пятёрочке» Истории
Первый Аэрофестиваль этого лета — от студии растяжки Stretch&Go Афиша
Определены лучшие компании и люди города в Народной премии «Зеленоград.ру». Публикуем список победителей во всех номинациях Новости
Зеленоградский школьник Андрей Бритвин стал победителем московских конференций для инженеров и изобретателей. Он разработал «умную» систему автополива Хайтек
Сто лет исполнилось жительнице Зеленограда Александре Галактионовой Истории
Городской летний клуб Kids Evolution приглашает детей от шести лет. В программе: спорт, бассейн, прогулки и походы, программирование, рисование и наука, кулинарные и творческие мастер-классы Реклама
Пешехода сбили во дворе корпуса 1428. Водитель сбежал, но потом его нашли Новости
Автобус 128 «Зеленоград — Поварово» возобновил работу. В апреле перевозчик закрыл его из-за экономической нецелесообразности Новости
Ребенок выпал из коляски в 400-м автобусе из-за экстренного торможения Новости
Четвертый прокат электросамокатов начал работать в Зеленограде Новости
Мульт-джаз. Концерт для малышей и родителей — 28 мая в Loft time Zelenograd Афиша
Что можно менять на фасаде жилого дома и как это согласовать: кондиционер, остекление, цветы, самодельный балкон Ответы
Начало ремонта на старом мосту задерживается. Это и к лучшему — к лету трафик станет меньше Новости
«Убили члена семьи». Пятнадцать собак пострадали в Зеленограде из-за лекарства от клещей Истории
Открыт набор в летнюю IТ-школу в ЦКО МИЭТ — для детей от 7 до 17 лет Реклама
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
От Речного вокзала до Химок запустили водный маршрут. Оплата по карте «Тройка» Новости
Строительство еще двух лабораторно-промышленных корпусов началось на площадке «Алабушево». Детальный обзор Истории
Магазины сети «Я Сама» приглашают познакомиться с немецким брендом Acufactum Реклама
Где пройдет первый участок дублера Пятницкого шоссе — смотрите схему Истории
Мега-акция на цветы в «Мяу Флауэрс»! Скидки до 50%, доставка по Зеленограду, Андреевке и Голубому Реклама
Между новой платформой и электричками в Крюково большая дыра. Почему она вообще есть, и останется ли после реконструкции станции Истории
Продолжается антисанкционное предложение в поддержку малого предпринимательства от собственника ТЦ «Савёлки» Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру