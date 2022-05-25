Важно!

Места на мастер-классы ограничены, поэтому на них можно попасть по предварительной записи в direct @stretch_go_zel. Эти занятия бесплатные и только для новичков.

Гонг-левитация тоже только по записи, стоимость: 1000 рублей при оплате до 5 июня, 1200 рублей при оплате в день мероприятия.

Посещение остальных частей нашего праздника — без записи и абсолютно бесплатно.

Не упустите уникальную возможность ярко ворваться в летний сезон и наполнить его приятными праздничными воспоминаниями вместе со Stretch&Go



Запись по номеру телефона/вотсап: 8-925-368-68-51

Вконтакте

Инстаграм