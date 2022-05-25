Праздник для любителей невесомости, музыки, угощений и общения. Формат, которого не было никогда ранее. 5 июня студия Stretch&Go проведет Аэрофестиваль, на котором вы сможете познакомиться с передовыми направлениями занятий в студии близко, как никогда. 5 мастер-классов по разным направлениям в гамаках для новичков! Ну что, интересно?
- Выступления в гамаках от топовых тренеров Stretch&Go — чтобы вдохновить еще больше.
- Выступления от учеников — чтобы удивить нашими успехами.
- 4 разных мастер-класса — чтобы влюбить вас в гамаки окончательно и бесповоротно.
А также вас ждут презентация нового продукта, угощения и новые знакомства.
Еще у вас будет уникальная возможность посетить Гонг-левитацию. В прошлый раз она произвела настоящий фурор, и 5 июня устроители фестиваля совершенно не могли обойтись без нее.
Важно!
Места на мастер-классы ограничены, поэтому на них можно попасть по предварительной записи в direct @stretch_go_zel. Эти занятия бесплатные и только для новичков.
Гонг-левитация тоже только по записи, стоимость: 1000 рублей при оплате до 5 июня, 1200 рублей при оплате в день мероприятия.
Посещение остальных частей нашего праздника — без записи и абсолютно бесплатно.
Не упустите уникальную возможность ярко ворваться в летний сезон и наполнить его приятными праздничными воспоминаниями вместе со Stretch&Go
Запись по номеру телефона/вотсап: 8-925-368-68-51
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