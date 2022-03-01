Концерт Дани Луковкина в КДЦ «Метролог» уже становится традицией. Скрипичный рок — это словосочетание кажется странным, но только на первый взгляд. Более универсального инструмента, чем скрипка, сложно придумать. Технические и тембровые возможности этого инструмента не ограничены. Концерт погрузит вас в рок атмосферу: яркий звук, световые эффекты, драйв и эмоции.

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть четыре приглашения на два лица на этот концерт. Для получения билетов нужно заполнить анкету, которая находится ниже на этой странице.



В субботу, 5 марта, случайным образом мы определим победителей, которые получат пригласительные билеты на концерт. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.