Скрипичный рок-концерт Дани Луковкина. 7 марта в КДЦ «Метролог». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 7 марта Дом культуры "Метролог"

7 марта в 18:00 в КДЦ «Метролог» (п. Менделеево) состоится обновлённый скрипичный рок-концерт Дани Луковкина. Билеты от 600 рублей можно приобрести на сайте мероприятия. Продолжительность концерта — 1 час 15 минут.

Концерт Дани Луковкина в КДЦ «Метролог» уже становится традицией. Скрипичный рок — это словосочетание кажется странным, но только на первый взгляд. Более универсального инструмента, чем скрипка, сложно придумать. Технические и тембровые возможности этого инструмента не ограничены. Концерт погрузит вас в рок атмосферу: яркий звук, световые эффекты, драйв и эмоции.

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть четыре приглашения на два лица на этот концерт. Для получения билетов нужно заполнить анкету, которая находится ниже на этой странице.

В субботу, 5 марта, случайным образом мы определим победителей, которые получат пригласительные билеты на концерт. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.

Розыгрыш билетов:

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Метки:
концерты, клуб друзей, Метролог
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Скрипичный рок-концерт Дани Луковкина. 7 марта в КДЦ «Метролог». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
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