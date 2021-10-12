Московский детский музыкальный театр «А-Я» приглашает детей и взрослых 6 ноября на музыкальный спектакль «Один день из жизни маленького негодника» по мотивам «Вредных советов» Григория Остера. Начало в 12:00. Стоимость билетов от 700 до 1200 рублей. Приобрести билеты можно только онлайн, продажа билетов в кассе КЦ временно приостановлена.
Оказывается, в один день жизни ребёнка может произойти множество интересных, смешных и неоднозначных событий. Сюжет построен на различных ситуациях, в которые попадают ребята и все эти ситуации позаимствованы у «Вредных советов» Григория Остера.
Театр приглашает самых послушных детей посмеяться, вспомнив задорные стихи, а самых непослушных родителей — взглянуть на этот день глазами ребенка.
Режиссер: Вадим Лактин
Действующие лица и исполнители:
Девочка-сорванец: Наталия Завьялова.
Бесстрашный экспериментатор: Антон Юшков / Александр Данилов / Руслан Аллахвердиев
Задумчивый романтик: Александр Данилов/ Константин Хрустачев