Музыкальный спектакль «Один день из жизни маленького негодника» — 6 ноября в Культурном центре «Зеленоград» 6 ноября 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 7+

Московский детский музыкальный театр «А-Я» приглашает детей и взрослых 6 ноября на музыкальный спектакль «Один день из жизни маленького негодника» по мотивам «Вредных советов» Григория Остера. Начало в 12:00. Стоимость билетов от 700 до 1200 рублей. Приобрести билеты можно только онлайн, продажа билетов в кассе КЦ временно приостановлена.

Оказывается, в один день жизни ребёнка может произойти множество интересных, смешных и неоднозначных событий. Сюжет построен на различных ситуациях, в которые попадают ребята и все эти ситуации позаимствованы у «Вредных советов» Григория Остера.
Театр приглашает самых послушных детей посмеяться, вспомнив задорные стихи, а самых непослушных родителей — взглянуть на этот день глазами ребенка.

Режиссер: Вадим Лактин

Действующие лица и исполнители:

Девочка-сорванец: Наталия Завьялова.
Бесстрашный экспериментатор: Антон Юшков / Александр Данилов / Руслан Аллахвердиев
Задумчивый романтик: Александр Данилов/ Константин Хрустачев

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Метки:
дети, культура, театр, дк, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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